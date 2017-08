Os dois jovens que morreram eram irmãos. Fato foi na madrugada do sábado, dia 12.

Morreu nesta segunda-feira, 14, Leozir Machado de Oliveira, 17 anos. O jovem e seu irmão foram esfaqueados por volta das 2 horas da madrugada do último sábado, 12, às margens da SC-464, próximo a um clube em Catanduvas. Cleiton Silva Machado, 19 anos, morreu no local após sofrer golpes no abdômen. O sepultamento ocorreu neste domingo.

Leozir levou dois golpes de faca e apresentou grande perda de sangue. Ele foi socorrido pelos bombeiros e nas proximidades do aeroporto, foi atendido pelo SAMU, em seguida conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba. A vítima passou por cirúrgia e permanecia em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas nesta segunda-feira não resistiu. O corpo será velado na Capela Mortuária de Catanduvas, e o sepultamento será às 08 horas desta terça-feira. A Polícia Civil trabalha no caso.

