A Secretaria de Educação de Santa Catarina deverá publicar nesta segunda-feira, 14 de agosto, o edital com o quadro de vagas para concurso público. Ainda não está definido o horário da publicação, mas segundo a assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação, o edital estará disponível no site do Governo do Estado. As inscrições também poderão ser feitas pela internet.

Em julho deste ano, o governador Raimundo Colombo anunciou que vai contratar mil profissionais para a atuarem nas escolas. Serão 600 professores e 400 profissionais para cargos administrativos como assistentes educacionais, orientadores, administradores e supervisores.

As provas serão realizadas no dia oito de outubro e a divulgação do resultado está prevista para ocorrer em cinco de dezembro. Os aprovados serão chamados pela Secretaria de Estado da Educação no período de 11 a 13 de dezembro. Até o início do ano letivo de 2018 os mil profissionais deverão estar contratados.