A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes de trânsito durante o fim de semana. O primeiro ocorreu por volta das 20h20 do domingo, dia 13, no quilômetro 23 da Rodovia SC-283, na Linha Lajeado Crescêncio, no município de Concórdia. Trata-se de uma queda de moto envolvendo uma motocicleta Suzuki do município de Ipumirim/SC, conduzido por um homem de 20 anos, (ileso) e o passageiro de 17 anos com lesões leves. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta na motocicleta.

O segundo acidente ocorreu às 21h45 no quilômetro 26 da Rodovia SC-390, no município de Peritiba /SC. Trata-se de um atropelamento de animal bovino, envolvendo o veiculo VW/Gol do município de Concórdia/SC, conduzido por um homem de 34 anos, (ileso). Neste acidente houve danos materiais de pequena monta no veículo.

(Com informações do repórter André Krüger).