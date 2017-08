Mais de 1,2 famílias de Concórdia estão na fila de espera por uma residência. A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Lopes, comenta que são famílias de baixa renda, que atualmente pagam aluguel.

Denise também conta que nesta semana haverá uma reunião com o gerente da Caixa Econômica Federal de Florianópolis, para se conhecer quais são as opções de projetos. “Vamos conhecer quais são os projetos deles, para ver se podemos aderir ou não”, afirma.

Nas sessões do Legislativo da semana passada, o vereador Closmar Zagonel (PMDB) fez um pedido de informações para que a prefeitura apresente uma lista atualizada sobre as pessoas que aguardam esse tipo de moradia. “É interessante receber essa lista para saber quem são essas pessoas. Daqui a pouco tem que se analisar a possibilidade de a prefeitura oferecer o terreno e as famílias viabilizar as casas”, destaca o vereador. O vereador Edno Gonçalves (PDT) também se manifestou sobre o assunto. “O Município deveria dar início a essas discussões”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara (PR) também comentou a necessidade desses tipos de projetos. Ele destaca que um dos motivos para defender a ampliação do Plano Diretor é pela possibilidade de criar novas áreas de interesse social.