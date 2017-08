Fato foi registrado no Distrito de Caraíba. Ninguém foi encontrado no local pelos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militares de Seara foi acionado para atender uma saída de pista, seguida de capotamento no distrito de Caraíba. Chegando ao local, foi constatado que não haviam vítimas e que possivelmente teriam se evadido do local. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis. O carro envolvido no acidente é um Peugeot 207.

(Fonte: Belos Montes/via André Krüger)