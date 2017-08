Fato aconteceu no começo da tarde deste domingo, dia 13.

O dia dos pais por pouco não se transforma em tragédia no interior de Piratuba, uma senhora de 83 anos engasgou com pedado de carne, foi no interior, em Alto Gramado.

Graças e calma dos familiares ao solicitar o socorro pelo 193,o neto da senhora soube passar com exatidão o local e manteve a calma o que é importante em situações como essa.

O fato aconteceu na hora em que a idosa estava almoçando, foi tudo muito rápido conta o neto da senhora, os bombeiros não levaram três minutos segundo ele, e foram heróis.

Ela foi conduzida para o hospital de Piratuba/Ipira e ficou em observação.

O solicitante agradece e muito e cita que vai comparecer ao quartel agradecer pessoalmente cada um dos bombeiros que salvaram sua vó.

(Fonte:Piratuba FM/via André Krüger)