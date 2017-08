Acidente foi no interior do município de Carlos Gomes-RS, próximo de Erechim.

Acidente com trator mata homem no RS

Um acidente no início da noite deste sábado(12) em Rio Abaixo, comunidade do interior do município de Carlos Gomes, tirou a vida do agricultor Jair Stankiewz(47). Informações da Polícia Civil de Viadutos, que removeram o corpo da vítima do local e encaminharam para necropsia em Passo Fundo, é de que o tratar Ford. 6600 saiu da estrada e rolou por cerca de 20 metros, em uma ribanceira. O acidente aconteceu quando Jair estava a caminho de casa.

(Fonte: AU Online)