Vitória por 2 a 0 foi a quarta consecutiva do Galo do Oeste.

Concórdia vence na abertura do returno da série B

O Concórdia Atlético Clube começa o returno da série B com o pé direito. Jogando em casa e para um público de aproximadamente 160 torcedores, o Galo do Oeste venceu o Barra pelo placar de 2 a 0. A partida que abriu o returno no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, na tarde deste sábado, dia 12.

Os gols do CAC foram marcados por Marcos Paulo, no primeiro, e Paulino, na etapa complementar.

Se no returno, o Concórdia larga com três pontos. Na geral, está com 16.

Na próxima quarta-feira, dia 16, o Concórdia encara o Operário de Mafra, em Itaiópolis.