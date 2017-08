O Internacional arrancou com o pé direito no returno do Campeonato Brasileiro da Série B! Venceu o Londrina por 3 a 1 na tarde deste sábado (12/8), no Beira-Rio, com gols dos zagueiros Klaus (2) e Víctor Cuesta, e chegou aos 36 pontos, ocupando de forma isolada a vice-liderança. Foi a quarta vitória consecutiva do Colorado, que tem a melhor defesa, o melhor saldo de gol (+14) e o segundo melhor ataque da competição. O próximo desafio é contra o ABC, sábado (19/8), em Natal.

Internacional (3): Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D´Alessandro (Camilo); William Pottker (Nico López), Leandro Damião e Eduardo Sasha (Felipe Gutiérrez). Técnico: Guto Ferreira.

Londrina (1): César; Reginaldo, Gustavo, Edson e Ayrton; Rômulo, Jardel, Artur, Thiago Lopes e Bídia (William Henrique); Carlos Henrique (Wellison). Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: Víctor Cuesta (I), aos 3min do segundo tempo, Bidía (L), aos 23min do segundo tempo, Klaus (I), aos 33min e aos 36min do segundo tempo.

(Fonte: Internacional)