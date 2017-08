Na quinta-feira, dia 10, uma idosa de 71 anos, moradora do Bairro Petrópolis, recebeu uma ligação de um homem que tentou se passar por um neto. Ele dizia que estava indo para a casa da avó com sua mãe e que o carro teria estragado em Irani. O “falso neto” pedia dinheiro para o conserto do automóvel.

De acordo com os familiares a idosa acreditou na história porque tem uma filha que mora no litoral catarinense. Ela imaginou que seriam eles e ficou desesperada, pois queria ajudar o “neto e a filha”. “Eu disse que eu não sabia fazer depósito, eu não saio sozinha de casa, mas ele insistiu e dizia que precisava”, conta a idosa que prefere não se identificar. “O rapaz me disse no telefone que estava vindo fazer uma surpresa, então eu acreditei que fosse meu neto trazendo minha filha”, argumenta ela.

A idosa também relatou que o rapaz que se passava por neto, deixou um número de celular e pediu que vó fizesse contato. Na tentativa de ajudar, ela ligou. Um homem atendeu e disse que era o mecânico. Ele pedia o depósito de R$ 300,00 para liberar o “carro consertado”. “Eu tentei ligar para os meus filhos, mas não conseguia, fiquei mais nervosa, não sabia oq eu fazer”, ressaltou a concordiense.

Em contato com o genro, a idosa contou a história e pediu ajuda para depositar o dinheiro. Ele foi quem constatou que se tratava de tentativa de golpe e evitou o prejuízo. Juntos eles ligaram para a filha que reside no litoral e tiveram certeza de que o caso era uma farsa. “Minha filha estava em casa, fazendo almoço e meu neto estava dormindo”, contou ela.

O departamento de Jornalismo da Rádio Aliança tentou fazer contato com número de telefone que foi repassado para idosa. Foram várias tentativas, mas o aparelho estava fora de área ou desligado.

TENTATIVAS E GOLPES:

A prática está se tornando comum na região. Na última semana foram registradas pelo menos mais duas tentativas de golpes, duas por telefone uma pela internet. Em um dos casos uma mulher de Concórdia perdeu quase R$ 3 mil, ao depositar para um “amigo da internet”. Em outro caso, uma idosa de Piratuba recebeu uma ligação onde o golpista dizia que ela teria direito a R$ 98 mil e que seria uma recuperação de créditos, supostamente perdidos nos anos 90, durante o Plano Collor. Para sacar, ele deveria depositar R$ 1.500,00 primeiro. Os netos evitaram que ela fizesse o repasse.