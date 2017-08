A bola rolou nos gramados do interior de Concórdia no final de semana em mais uma rodada do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo. Na partida transmitida pela emissora, em Barra Fria no sábado, o time da casa bateu a equipe de Presidente Jucelino por 03 a 01. A partida foi válida pela série “A”.

Os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos de partida com o gol de Alan. Ainda na primeira etapa, aos 38 minutos, Dudu ampliou o marcador anotando 02 a 0 no placar.

No segundo tempo o time de Presidente Jucelino voltou para o campo mais ofensivo na busca pelo empate. Logo aos sete minutos Robinho marcou e descontou. Porém, nos acréscimos do árbitro o jogador Willianfez mais um para o Barra Fria e fechou a conta.

Com o resultado o Barra Fria lidera a chave C e o Jucelino é o segundo colocado.