O município de Peritiba é o melhor do Alto Uruguai Catarinense em Gestão Fiscal. Conforme o Índice Firjan, publicado na última semana, sobre a saúde financeira das prefeituras em quase todos os municípios do país, cujos dados são relativos a 2016, Peritiba figura na 36ª colocação em Santa Catarina e na posição 259, em nível de Brasil.

A cidade das palmeiras tirou nota máxima no componente custo da dívida, com nota 1, numa escala que vai de 0 a 1. Outro ponto forte apresentado pela cidade foi no componente Liquidez, com nota de 0,8. Já no Receita Própria, a cidade de Peritiba ficou com o conceito D, numa escala que vai de A a D. Por fim nos itens Gasto com Pessoal e Investimentos, Peritiba tirou o conceito B.

Por outro lado, Irani ficou na última colocação entre as prefeituras da Amauc. A cidade do Contestado obteve a posição 256 em Santa Catarina e 3112 em nível de Brasil. A Prefeitura, no ano passado, tirou conceito A somente no componente Custo da Dívida. Ficou no conceito D com os itens Receita Própria e Investimentos e conceito C no Gastos com Pessoal e Liquidez.