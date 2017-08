Na última semana, a ADR Seara realizou mais uma reunião do Colegiado Regional de Governo (CGO). Foram discutidas as ações desenvolvidas ao longo do mês de julho em cada setor. Participam do CGO, os gerentes da ADR, a Defesa Civil, a Fazenda Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros Militares, a Cidasc, a Epagri, a Fatma, a Casan e a Celesc.

A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos destaca a importância de manter um grupo de governo coeso e ativo. “O Colegiado vem integrar ainda mais os nossos órgãos de governo para que possamos, de maneira intersetorial, compreender os problemas e agir de forma coordenada, garantindo melhor uso dos recursos e maior efetividade dos serviços públicos”, destaca.

Um dos assuntos abordados no encontro é a instalação do centro regional da Defesa Civil em Concórdia, além da elaboração de um plano de contingência de possíveis inundações ou deslizamentos em parceria com os municípios.

O gerente regional da CIDASC, Eduardo Michelon, destacou a entrega da certificação de segurança alimentar ao frigorífico de Seara Frigolaste. O título assegura que a empresa está apta a vender seus produtos para outros estados brasileiros, conquistando assim novos mercados.

O sargento BM Rodrigo Somensi destacou que foram atendidas aproximadamente 700 ocorrências no mês de julho entre vistorias e atendimentos na região de abrangência (Seara, Itá, Xavantina, Arvoredo e Paial). Reforçou ainda o anúncio do governador Raimundo Colombo de abrir novo concurso para Corpo de Bombeiros Militar com 300 vagas para todo Estado. “Outra meta é a construção de uma nova sede em Seara, mais próxima das ocorrências que vai favorecer o atendimento à população”, ressalta.

Em seguida, o gerente regional da Epagri de Concórdia, Luiz Carlos Bergamo, relatou as atividades da Empresa, ressaltando o projeto de cisternas em propriedades rurais que está concluído nos municípios de Seara, Lindóia do Sul, Ipumirim e Arabutã. A atividade segue no município de Itá.

O gerente da FATMA de Concórdia, Maicon Sete, destacou que os atendimentos aos municípios de Paial e Arvoredo agora pertencem à regional de Chapecó. Ele aponta ainda um aumento de 30% nas licenças ambientais emitidas no primeiro semestre de 2017, em comparação com ano anterior. Até o mês de junho de 2016, foram emitidas 646 licenças. No primeiro semestre em 2017 já são 935 estabelecimentos licenciados.

“Outro ponto importante é que no dia 21 de agosto será assinado um convênio da FATMA para que o Consórcio Lambari possa realizar emissão de licenças de baixo impacto ambiental. O que vai diminuir os processos na FATMA, agilizando assim todos os processos”, explica.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Concórdia)