Mais um incêndio em vegetação foi registrado em Concórdia. O sinstro, desta vez, foi registrado na tarde deste sábado em uma propriedade rural, em Linha São Paulo. O fogo queimou parte de uma área de pasto e o vento acabou levando as chamas para uma mata. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia deslocou uma guarnição para combater o fogo, que não ameaçou nenhuma benfeituria desta propriedade.

Este é o quinto caso de incêndio em vegetação, em poucas horas. Outros quatro sinistros também foram registraos entre a tarde e noite da sexta-feira, dia 11. O focos de incêndio em vegetação ocorreram no contorno norte, próximo do trevo para Lageado dos Pintos; em Linha Santa Catarina, no bairro São Cristóvão e nas proximidades do trevo de acesso ao município de Arabutã.