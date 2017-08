A empresária concordiense Luciane Baseggio Vendrusculo é uma das vencedoras do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. O anúncio das contempladas em cada categoria foi na última semana. Luciane ficou na primeira colocação na categoria produtora rural.

A entrega da premiação das vencedoras será feito durante a Feira do Empreendedor 2017, que será realizada de primeiro a três de setembro, em Joinville.

O prêmio é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil, conta com o apoio da Fundação Nacional da Qualidade.

O Prêmio é destinado para empresárias com mais de 18 anos. As categorias são: Pequenos Negócios, para proprietárias de micro e pequenas empresas; microeempreendedora individual e produtora rural.