Com a vitória do Jaraguá sobre o Floripa Futsal, pela Divisão Especial, na noite da sexta-feira, dia 11, a Assocaição Concordiense de Futsal caiu para a vice-liderança da competição, com 23 pontos

Os jaraguaenses chegaram no mesmo número de pontos da ACF, mas têm melhor saldo de gols (19 x 14).