São de Engenho Velho, Santa Terezinha e de São Luiz os artilheiros do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador de Concórdia Mesmo número de gols de Sigmar Silva, do Santa Terezinha. Pela série B, Leomar Sganzerla, balançou as redes sete vezes pelo Engenho Velho. Pelo São Luiz, na C, Jackson Romani, também fez sete tentos.

Com seis gols estão Willian de Lima, de Linha Kaiser; Lucas Borges, Santa Terezinha B; Marcel da Silva, Santa Catarina e Wesley da Cruz, de Terra Vermelha.