Um jovem de 19 anos morreu e outro adolescente de 17 anos ficou ferido após serem feridos por arma branca nesta madrugada, em Catanduvas. O fato ocorreu defronte a um clube, na SC 464. O Corpo de Bombeiros Militares de Catanduvas foi acionado e foi até o local. Após verificação, um jovem de iniciais C.S.M de 19 anos, apresentava perfuração no abdômen com eviceração e com ausência dos sinais vitais. A outra vítima de iniciais L.S de 17 anos, apresentava grande perda de sangue, devido à dois ferimentos.

Conforme os Bombeiros, após os procedimentos de contenção de hemorragias, foi transportado ao pronto socorro. Foi solicitado apoio do SAMU que interceptou a ambulância dos bombeiros na BR 282, nas proximidades do aeroporto, por decisão do médico, o paciente foi mantido na ambulância dos bombeiros e após atendimento, foi conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) em Joaçaba.

(Com informações dos Bombeiros Militares de Catanduvas)