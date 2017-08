Um caminhão que trafegava entre as Ruas Getúlio Vargas e Marcos Bento de Souza acabou caindo, com o rodado dianteiro, em um buraco na pista. O fato foi registrado na tarde de sexta-feira, dia 11.

De acordo com as informações apuradas, a vala faz parte das obras de implantação do sistema de esgoto e teria sido fechada no mesmo dia e por isso não havia sinalização para que os motoristas desviassem.