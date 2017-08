Os Bombeiros de Arabutã e de Concórdia combateram um incêndio próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, às margens das SCs- 283 e 154, no acesso ao município de Arabutã. O fogo iniciou por volta das 20h desta sexta-feira, dia 11, e foi o quinto caso de incêndio à vegetação, no dia.

De acordo com informações apuradas no local, uma área de cerca de 20 mil metros foi atingida. O comandante Amélio, dos Bombeiros de Arabutã, contou que as causas ainda não foram apuradas. “É difícil identificar à noite, mas é possível que tenha iniciado com alguma bituca de cigarro, por ser próximo à rodovia. Mas, não se descarta a possibilidade de que alguém tenha colocado fogo”, relatou.

Ele também informou que o incêndio iniciou por volta das 20h. “Foram mais de duas horas de trabalho e tivemos que acionar os colegas de Concórdia, pois a vegetação seca e o vento fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente”, ressaltou.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local e auxiliou na orientação do trânsito. Nenhuma resid6encia foi atingida e não houve feridos.