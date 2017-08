Galo do Oeste recebe o Barra, no Estádio Domingos Machado de Lima.

Começa no fim da tarde deste sábado o returno para o Concórdia Atlético Clube na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Barra, a partir das 17h, no Estádio Domingos Machado de Lima.

Com uma equipe diferente do que começou o campeonato, inclusive com técnico Mauro Ovelha, o Concórdia quer fazer uma campanha melhor neste returno para estar na briga por um lugar na série A da competição.

Atualmente, o Concórdia é o sexto colocado, com 13 pontos na classificação geral.

O duelo desta tarde é uma briga direta por posições, já que o Barra vem logo atrás, em sétimo, com 11 pontos.

Os dois times se enfrentaram no primeiro turno, em Itajaí, e a vitória foi do Barra por 1 a 0.