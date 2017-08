A Administração Municipal de Lindóia do Sul, através da Secretaria de Agricultura, entregou nessa semana um distribuidor de adubo líquido à Associação de Agricultores de Linha Sanga Martins. O valor do equipamento é de aproximadamente R$ 16 mil, adquirido com recursos próprios. Desde o início do ano o Município já repassou 35 equipamentos às associações, sendo que algumas unidades serão entregues nos próximos dias.

Conforme o operador de máquinas da Associação de Sanga Martins, Flavio Pescador, a comunidade substituiu o distribuidor antigo e o novo vem em momento oportuno para atender a necessidades dos agricultores, porque há bastante demanda de serviços.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)