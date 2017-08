O projeto “A Criança e a Natureza: educação ambiental na balsa” iniciou oficialmente na terça-feira (8), no município e Alto Bela Vista e já recebeu alunos das escolas municipais de Ipira e Concórdia. O alunos participam de várias visitas para conhecer um pouco do rico patrimônio do município de Alto Bela Vista, aprendendo a apreciar os valores inerentes às diversas culturas.

Qual é o roteiro do dia: Os alunos são recebidos pela banda municipal no Centro Cultural, onde assistem a uma apresentações cultural e abertura da visitação, na sequencia atravessam a Balsa que liga o município a comunidade de Volta Grande, de lá seguem até a Ponte Rodo Ferroviária, que faz divisa entre o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a construção da década de 1910, tem 457,8 metros de comprimento, sendo utilizada para passagem de pedestre, pequenos veículos e passagem de trem nos finais de semana. No retorno os alunos param na propriedade da família Ribeiro aonde acompanham o processo para produção do caldo de cana, do açúcar mascavo e da cachaça artesanal. Retornando ao perímetro urbano de Alto Bela Vista, visitam a Casa da Memória, conhecendo um pouco da história do município.

E na capital Catarinense do Coalho não podia faltar a visita a famosa indústria brasileira de coalho a Bela Vista Produtos Enzimáticos, produto que é utilizado para a fabricação de todos os tipos de queijos, em seguida visitam a Premiato Laticínios, apreendendo sobre os variados tipos de queijos que existem. De lá seguem até a propriedade da família Engel para apreciar e conhecer como funciona a produção de morangos em “sacos para cultivos” e a rica produção de mel. O dia encerra com um delicioso piquenique no Camping Recanto dos Amigos da família Pilger, um espaço destinado ao lazer em meio a tranquilidade da natureza.

(Fonte: Consorcio Lambari)