A segunda edição da Feira da Rua Coberta ocorre neste sábado, 12 de agosto. O evento inicia às 9h e segue até às 18h, na Rua Coberta. São vários os atrativos, com boas oportunidades para “briquear”, se divertir e prestigiar atrações culturais. A primeira edição, realizada em maio, teve uma avaliação bem positiva por parte dos expositores, que na oportunidade foram 40. Agora, este número foi ampliado. Serão 45 expositores, que oferecerão vários produtos produzidos aqui no município e que podem ser uma boa alterativa para presentear os pais, no próximo domingo.

Artesãos, artistas plásticos, produtores de flores e comerciantes do ramo de alimentação farão parte desta segunda edição da feira, que segue o objetivo inicial, que é oportunizar a comercialização e o fortalecimento da produção local. Mais duas edições estão previstas para este ano, nos meses de outubro e dezembro. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SESC, por meio do projeto “Brique do SESC”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bomm, coordenador da feira, afirma que a ideia é proporcionar à população um atrativo comercial diferenciado, aliado as oportunidades de se divertir e passar momentos diferenciados com toda a família, já que serão disponibilizados brinquedos e atrativos para a criançada, além das apresentações culturais. A população poderá encontrar flores, artesanatos, artes plásticas, pequenos animais – que podem ser adotados na ONG Com Animal -, dentre outros produtos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)