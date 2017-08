O acidente aconteceu no final da tarde de sexta-feira

Mulher tenta desviar gato e cai com a moto em Concórdia

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após cair com a moto, Honda Biz, na Rua Anita Garibaldi, em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 18h de sexta-feira, dia 11.

De acordo com as informações apuradas no local, ela fazia o sentido Bairro Primavera e um gato atravessou a rua. Ao tentar desviar, ela acabou caindo.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam a mulher no local. Ela estava consciente e apresentava escoriações. A guarnição a conduziu ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

Policiais da ROCAM, Policiamento de Moto, também estiveram no local do acidente para orientar o trânsito.