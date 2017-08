Fato ocorreu no São Cristóvão no fim da tarde desta sexta-feira, dia 11.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia registrou o terceiro caso de incêndio em vegetação, somente na tarde desta sexta-feira, dia 11. O fato foi registrado no bairro São Cristóvão, em área de mata. Combatentes já estão no local para controlar as chamas.

Somente na tarde desta sexta-feira, outros dois casos de incêndio em vegetação foram registrados. Um no contorno norte, próximo do trevo de acesso a Lageado dos Pintos e outro na Linha Santa Catarina, interior de Concórdia.