Uma mulher ficou ferida em um atropelamento registrado na 29 de Julho, proximidades do Cemitério Municipal, no centro de Concórdia, na tarde desta sexta-feira, dia 11. A vítima, de 44 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, com um corte no braço direito. Ela foi levada pelos socorristas ao Pronto Socorro, do Hospital São Francisco. Um Fiat Fiorino, placas de Concórdia, se envolveu neste acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).