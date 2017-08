O vereador Jaderson Miguel Prudente, do PSD, fez algumas indicações para melhorar a sinalização de trânsito em Concórdia. Ele pediu para que se envie um ofício ao presidente do Deinfra para que sejam pintadas as faixas de sinalização na rodovia SC 461, que liga Concórdia a BR 153, passando pelo Distrito de Tamanduá.

Na tribuna, ele diz que moradores o procuraram e disseram que as faixas estavam apagadas e a rodovia passa pelo bairro Nova Brasília e na área urbanizada do Distrito de Tamanduá.

O vereador também sugere a instalação de uma faixa elevada na rua Getúlio Vargas, em frente ao edifício Smallsoft. Ele diz que moradores que estão endereçados naquela via o procuraram para relatar que o movimento de veículos é intenso e isso demanda uma faixa elevada defronte a esse edifício.