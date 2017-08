Uma média de 241 torcedores acompanharam os jogos do Concórdia Atlético Clube no primeiro turno da Série B do Campeonato Catarinense da Série B. O levantamento foi feito pela Rádio Aliança, com base nas informações da Federação Catarinense de Futebol. Em cinco jogos, 1.207 pessoas passaram pelo Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Os números ficaram abaixo da média de todo o campeonato, que registrou 369,13 pessoas em 45 jogos. Em todos os confrontos foram 16.611 pessoas.

Com excessão do jogo entre Concórdia e Guarani, que foi com portões fechados. O menor público do turno foi em um jogo do Galo do Oeste, quando jogou em Erechim contra o Operário, na segunda rodada. Esse jogo foi visto por 11 pessoas nas arquibancadas.

Por outro lado, o CAC também teve o quarto maior público da competição, quando recebeu o Fluminense de Joinville. Como a entrada era franca, 860 pessoas viram a vitória do Galo do Oeste.

Por fim, nos confrontos contra o Hercílio Luz e Juventus, o Estádio Domingos Machado de Lima recebeu 157 e 179 pessoas, respectivamente.