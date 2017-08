Fato foi registrado no Contorno Viário Norte, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 11.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia combateu um incêndio em vegetação no inicio da tarde desta sexta-feira, dia 11 de agosto. A ocorrência foi na SC 283 no contorno viário norte próximo a entrada de Lajeado dos Pintos no município de concórdia.

Usuários da rodovia que avistaram bastante fumaça e acionaram os bombeiros que foram com uma viatura de combate a incêndio para realizar o controle das chamas.

(Com informação do repórter André Krüger).