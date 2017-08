Uma saída de pista, seguida de capotamento, foi registrada na manhã desta sexta feira, dia 11, na SC 161 trecho entre o trevo da SC 305 a Palma Sola, por volta das 10h20. O acidente envolveu um veículo Chevrolet Classic com placas de Arabutã SC.

O condutor D. W. 20 anos e o passageiro um adolescente de 14 anos, tiveram ferimentos e foram levados para atendimento medico. Outros dois passageiros não sofreram ferimentos.

Bombeiros e PM juntamente com a Polícia Militar Rodoviária do 17º Posto, atendeu a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.

(Fonte: Campo-Erê Notícias/via André Krüger)