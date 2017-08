Uma colisão de veículo em poste ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, dia 11, no perímetro urbano no município de Arabutã. O condutor de um Toyota Bandeirante acabou saindo da pista e colidindo contra um poste. Neste acidente houve apenas danos materiais. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para apurar as causas. O poste de energia elétrica foi quebrado ao meio.

(Com informações do repórter André Krüger).