Acontece na próxima quarta-feira, dia 16 de agosto, a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. O ato será realizado na Sala de Reuniões da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, no Centro de Eventos.

A Sessão é inerente aos atos de indisciplina ocorridos durante partidas do Interiorano.

Foram convocados para esta sessão Alsedir Fontana (técnico) e Alecian Fontana (atleta) do Pinhal Poletto; Paulo César de Moura Bressan (atleta), do Boa Esperança; Valmir Corassa (massagista) do Cachimbo) e Adelar Grigolo (técnico) do Barra Fria.