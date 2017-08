A Câmara de Vereadores de Itá realizou uma sessão solene na noite da quinta-feira, 10 de agosto, em homenagem aos 50 anos da Copérdia. A cooperativa vai completar meio século de história no dia 5 de setembro. O evento foi realizado no Clube Cruzeiro e contou com a presença de várias autoridades políticas e pessoas da comunidade.

Os vereadores também entregaram uma placa de homenagem aos 12 associados fundadores da filial da Copérdia em Itá que ainda estão ativos. Em falas curtas os homenageados lembraram dos anos de lutas e sonhos. “Esses 50 anos da Copérdia são uma batalha”, disse Benjamin Scandolara, que é associado há 49 anos.

O presidente da Câmara de Vereadores, Alcir Hall, que foi o proponente da homenagem, disse que a Copérdia é importante para o município na prestação de serviços, geração de emprego e investimentos. “A Copérdia tem uma diretoria que está fazendo um trabalho transparente, indo ao encontro do associado. Isso é muito importante”, destacou.

O presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon, afirmou que para começar uma cooperativa há 50 anos e acreditar nela, precisava ser visionário. “Certamente a cooperativa teve desafios e passou por muitos momentos que precisou dos cooperados. Se chegamos aos 50 anos com um projeto sólido e bem estruturado, certamente foi com o trabalho que se iniciou pelos fundadores”.

O vice-presidente e diretor geral da Copérdia, Vanduir Martini, comentou que a filial da cooperativa em Itá cresceu além da média dos demais municípios. “Ela cresceu 27% e a média geral da Copérdia não chegou a 22%”, relatou. Martini também enfatizou a contribuição do cooperativismo na geração e distribuição de renda.

Quem foram os homenageados

- Orestes Antônio Sartoretto, 83 anos de idade, 49 de associado;

- Benjamin Scandolara, 82 anos de idade, 49 de associado;

- Gabino Fedrizzi, 77 anos, 49 de associado;

- Benno Jung, 74 anos de idade, 49 de associado;

- Valdomiro Valmorbida, 83 anos de idade, 49 de associado;

- Idalmo Daltoé, 86 anos de idade, 49 de associado;

- Valmir Honoratto Martini, 81 anos de idade, 49 de associado;

- Egon Schenkel, 71 anos de idade, 48 de associado;

- Osvaldo Gollo, 75 anos de idade, 48 de associado;

- Ernesto Vortmann, 74 anos de idade, 48 de associado;

- Edmar Aloisio Bach, 69 anos de idade, 47 de associado;

- Antônio Leopoldo Simon, 76 anos de idade, 47 de associado;