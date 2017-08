Os Bombeiros Voluntários de Arabutã estarão vendendo um veículo através de leilão presencial, pelo maior preço ofertado. O lance mínimo da pick up Montana, deverá ser de R$ 23.500,00. O Leilão será na tarde deste sábado dia 12 de agosto, às 14h na sede da corporação. O objetivo é levantar recursos para a reforma da sede da corporação.

Conforme informações repassadas ao Jornalismo da Rádio Aliança pela direção da corporação, a "sede da corporação foi construída há 20 anos e ainda passou por uma reforma na sua estrutura física. Entre alguns problemas como goteiras, falta de pintura, a sede não conta com banheiro para deficientes físicos e não temos um banheiro privativo para as mulheres e o alojamento feminino também foi improvisado. É necessário melhorar as condições físicas dos bombeiros, razão pela qual a atual diretoria optou por vender o veiculo , a situação financeira da Corporação é inconsistente. A atual diretoria está buscando recursos para melhorar essa realidade, que já vem se estendendo há alguns anos. as informações foram repassado pela secretaria dos bombeiros voluntários."

A entidade também pretende retomar a Campanha da Energia Elétrica, onde os moradores poderão contribuir com a entidade através de valores a serem debitados na fatura de energia elétrica.

(Com informações do repórter André Krüger).