Na tarde de quinta-feira, dia 10, por volta das 15h, uma senhora de 78 anos, que mora no perímetro urbano de Piratuba, recebeu um telefonema, que informava que ela teria direito a sacar R$ 98 mil. Para receber o “benefício”, teria que depositar cerca de R$ 1.500,00 em uma conta. Ela informou aos familiares e não fez o depósito.

De acordo com a aposentada, que prefere não se identificar, a pessoa que ligou, dizia ser de Brasília e explicava que o dinheiro seria uma “recuperação por perdas econômicas”. O golpista dizia que os aposentados teriam deixado de receber valores nos anos 90, em função do Plano Collor.

Para tentar convencer a idosa, o bandido pediu que a aposentada de 78 anos fizesse as anotações dos procedimentos para não se perder. Depois ele pedia um depósito na agência 03150 - 13, conta nº 21.7223-7, em nome de Pedro Jorge Motta. O valor solicitado era R$ 1.499,80, e o bandido dizia que o valor seria utilizado para liberar a documentação do pagamento dos R$ 98 mil. O golpista disse ainda, que após o depósito a aposentada receberia uma nova ligação para dar sequência no procedimento.

A aposentada desconfiou e contou o fato para familiares que constataram que se tratava de um golpe.

Informações: Jornal Comunidade/Magronada