O Partido Socialista Brasileiro de Concórdia, PSB, realiza convenção neste sábado, dia 12, para eleger o comando do diretório e da executiva da sigla, que passam a existir oficialmente na Capital do Trabalho a partir deste pleito. Atualmente, a agremiação partidária está na condição de comissão provisória no maior município do Alto Uruguai Catarinense

O ato será realizado na AABB, das 13h30 às 16h. O prazo para inscrição de chapas termina nesta sexta-feira, dia 11. Apenas uma composição está confirmada para o pleito e a mesma é encabeçada pelo atual presidente da comissão provisória do PSB, Idair Piccinin.

Atualmente, o PSB de Concórdia conta com 180 filiados.