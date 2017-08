Não houve evolução na última rodada de negociação salarial entre o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, o Sinpaf, e a presidência da Embrapa. A sétima reunião entre as partes foi realizada na quinta-feira, dia 10. Ao mesmo tempo, a categoria realizou várias assembleias pelo Brasil.

Em entrevista a Rádio Aliança, o coordenador local e vice-presidente nacional do Sinpaf, Edson Somensi, disse que a empresa não ofereceu nenhum reajuste nesta reunião. "Também não houve negociação das cláusulas sociais e nem houve prorrogação do acordo coletivo", diz. Em função disso, as tratativas de aumento salarial serão ajuizadas na Justiça do Trabalho já na próxima semana.

Até então, os trabalhadores estavam pedindo 4,8% do IPCA e 1% de perdas do ano passado, mais o PIB agrícola, que significa 3% nos últimos 12 meses, que corresponde o ganho que a empressa teve com o movimento econômico rural. Esses pontos estavam sendo negociados desde maio, data base da categoria.

Por fim, Somensi destaca que a categoria permanece em estado de greve, mas descarta cruzar os braços. "Estamos analisando uma outra conjuntura porque o sindicato é intermediador desse processo na Justiçado Trabalho", finaliza.