Capital do Trabalho perdeu posições em comparação com o ano de 2015.

O município de Concórdia está na 82ª colocação em nível de Santa Catarina no Índice Firjan de Gestão Fiscal. A lista, elaborada pela Federação das Industrias do Rio de janeiro, foi publicada na quinta-feira, dia 10. O Índice avaliou as contas de 4.544 municípios do país. Ele estima uma nota de 0 a 1 para a saúde financeira do município. Quando mais próximo de um, melhor a situação fiscal.

Conforme o Índice Firjan, o município de Concórdia aparece na 82ª posição, com índice de 0,5988, obtendo o conceito C, numa escala que vai de A a D. Em nível de país, a Capital do Trabalho está na posição 644º.

Em comparação com o ano de 2015, a maior cidade da Amauc perdeu posições no Índice Firjan. Naquele ano, Concórdia estava na 43ª posição em nível de Santa Catarina e na posição 355º em nível de Brasil.

Para definir o Índice Firjan de Gestão Fiscal, são avaliados cinco componentes. Um deles é a Receita Própria, que atesta a capacidade de arrecadação; Gastos com pessoal, que avalia se a folha de pagamento cabe no orçamento; liquidez, que se há caixa suficiente para arcar com contas municipais; Investimentos, que mensura a capaciddade de fazer investimentos e Custo da Dívida, que trata do peso dos juros e amortizações sobre a receita líquida.

Nesses índices, o pior conceito de Concórdia em 2016 foi no Investimentos, com posição de número 206 no estado e 2088, em nível de Brasil, obtendo o conceito D.

Por outro lado, a melhor colocação de Concórdia é no componente Custo da Dívida, com índice de 0,9187, na 98ª em Santa Catarina e na colocação 1.474, no país.