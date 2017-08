A segunda edição da Expo Peritiba inicia na sexta-feira, dia 18 e vai até no domingo. A comissão organizadora está ajustando os detalhes, mas o evento está praticamente organizado e os 135 stands colocados à disposição já foram comercializados.

A Feira contará com praça de alimentação, exposição da indústria e comércio em geral e Mostra da Bezerra, que expões animais de Peritiba. Empresas do município e da região vão marcar presença apresentando produtos e serviços. “Primeiro abrimos espaços para as empresas aqui de Peritiba e depois para a região. A comissão organizadora buscou participantes e também recebeu muitos que já haviam participado da primeira edição da Feira”, conta o vice-prefeito e coordenador do evento, Jonas Simon. “Todos os espaços estão reservados e isso mostra que a Expo já mostra crescimento em relação à primeira”, destaca ele.

No setor de Máquinas Pesadas e veículos grandes, 10 empresas reservaram espaços. No Mobiliário e Decoração são 18 expositores. Já na Indústria Comércio e Alimentício, mais 22. No setor Agropecuário são 12 espaços vendidos e na parte externa, 26 empresas garantiram vaga. No setor da Indústria e Comércio que vai expor dentro do Ginásio, são 35 empresas e nos stands institucionais, mais 12. “É uma oportunidade para empresas, produtores e prestadores de serviços mostrarem seus produtos, trocar contatos e até fazer negócios. O público também é beneficiado, pois terá uma variedade de opções para visitar na Expo”, ressalta Simon.

Programação de shows:

Dia 18 – Show gratuito com Lourenço e Lourival, às 22h, Parque da Expo.

Dia 19 – Show com Alisson e Douglas, Felipe e Falcão e Banda Flor da Serra, às 22h. Estes shows acontecem no Centro de Formação (Pavilhão da Igreja Católica)

Dia 20 – apresentação da Orquestra de Teutônia (RS) e Dança Gaúcha, às 13:30h no Parque da Expo