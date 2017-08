A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia concluiu nesta quinta-feira, dia 10, o laudo do acidente que ocorreu na noite da segunda-feira, dia sete, na rua senador Attílio Fontana, acesso ao bairro dos Estados entrada do contorno viário norte, onde houve uma colisão entre caminhão e moto.

Segundo o laudo, o caminhão obstruiu a trajetória da moto. O caminhoneiro estava fazendo sentido Seara/Concórdia para entrar no Contorno, e a moto fazia o sentido Centro/Bairro quando ocorreu a colisão.

Com a força do impacto os veículos incendiaram. O condutor da motocicleta sofreu vários ferimentos e este internado na UTI, do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).