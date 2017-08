Cuidar de nossa saúde é uma prática comprovada desde sempre. No entanto, cada vez mais o incentivo a zelar pelo nosso maior bem está em evidência. O stress, maior tempo dedicado ao trabalho, o curto tempo para as refeições, muitas vezes calóricas e sem muitos nutrientes, nos encaminham a um sedentarismo precoce. No decorrer dos anos o consumo das pessoas mudou e não existe idade ideal para se cuidar, todo o dia é uma nova oportunidade.

Com intuito de aproveitar as ocasiões que a existência nos oferece para melhorar a qualidade de vida, a prefeitura de Ipumirim, através da Secretaria de Educação, Cultura e esportes e com apoio de empresas e academias da cidade, estará realizando um evento que incentiva a pratica esportiva e a melhorar a saúde.

O Primeiro Ipumirim em Movimento, será a arrancada para diversas atividades propostas pelos idealizadores ao longo dos anos. O evento será no dia 12 de novembro, a partir das 8:00 horas e tem o intuito reunir em torno de 250 participantes. O objetivo principal é incentivar as pessoas que ainda não praticam exercícios a aderir à prática, e torna-la uma constante no dia a dia. Para isso, o evento irá oferecer duas modalidades: A corrida de 5 Km e a caminhada de 2,5 km. O percurso será nas ruas da cidade e cada participante será agraciado com medalha de participação.

A Secretária de Educação, Cultura e Esportes, Ione Farina, explica que o projeto visa oportunizar a atividade física contribuindo para o desenvolvimento humano, social e esportivo. “Temos diversas atividades disponibilizadas pela CME, mas a caminhada é um diferencial que induz a aderir uma prática que pode ser feita no horário escolhido por cada um. Sem contar que o esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano”, conclui.

Marcia Faccin de Conto, que faz parte da coordenação do I° Ipumirim em Movimento, enfatiza que os participantes receberão orientações sobre os benefícios da atividade física e maneiras de realiza-las de maneira segura. “Cuidados com postura, técnicas de caminhadas, ritmo, intensidade, benefícios, enfim, o máximo possível para contribuir com o incentivo a pratica correta de atividade física. Teremos profissionais que irão acompanhar todo o evento com alongamento e acompanhamento do percurso. No período que antecede a atividade, os profissionais da CME estarão disponibilizando treinos semanais gratuitos , quem tiver interesse pode deixar nome na CME. E as academias estão organizando grupos para participar da atividade”.

As inscrições podem ser realizadas até o final de outubro na CME, empresas Ipumirim Portas e Molduras, JBS, Sul Portas, CDL, Optimus Studio Fitness, Animale Academia , CTF Personalle Jerry Demartini e por e-mail: carlaalexandra_ge@hotmail.com. Podem se inscrever pessoas acima de 14 anos e a inscrição é gratuita. Durante o evento serão sorteados brindes aos participantes.

(Fonte: Ascom/Prefeiotura de Ipumirim)