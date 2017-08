Arrancada ruim e chegada de reforços do Galo do Oeste fez com que nenhum atleta aparecesse entre os melhores da B.

Nenhum jogador do Concórdia na seleção do turno da série B

Nenhum jogador do Concórdia Atlético Clube apareceu na seleção do Turno do Estadual da Série B do Catarinense 2017. A listagem foi divulgada nesta semana. A mesma foi feita com voto de todos os clubes, que não podiam eleger atletas de suas próprias agremiações.

Goleiro: Martins (Hercílio Luz) e Lucas (Guarani)

Lateral direito: André Krobel (Marcílio Dias)

Zagueiros: Renato (Guarani) e Rogélio (Marcílio Dias)

Lateral esquerdo: Bruno (Hercílio Luz)

Volante: Robert (Hercílio Luz) e Rodrigo Couto (Marcílio Dias)

Meia: Giba (Guarani) e Mateus Arence (Hercílio Luz)

Atacante: Brasão (Camboriú) e Jeferson Baiano (Hercílio Luz)

Treinador: Sergio Ramirez (Guarani).