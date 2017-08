O Instituto Federal Catarinense de Concórdia está com vagas abertas para 35 alunos, oriundos da agricultura familiar, para o curso técnico de agropecuária. As inscrições dos candidatos podem ser feitas até o dia 11 de setembro no portal de ingresso do IFC. A taxa de inscrição é de R$ 10,00. O Exame de classificação será no dia 19 de novembro e ocorre através de uma prova. Ao todo, o IFC Concórdia está oferecendo 140 vagas para o curso técnico em agropecuária.