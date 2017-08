Acordo entre os sindicatos foi firmado porque no dia 13 é o feriado da Data Magna de Santa Catarina

Supermercados abertos até as 12h de domingo

Poucas pessoas sabem, mas no próximo domingo, 13 de agosto, é feriado. Nesta sexta-feira, dia 11, é a Data Magna do Estado de Santa Catarina e, conforme decreto estadual, esse feriado sempre é transferido para o domingo seguinte. Essa situação legal afeta o horário de funcionamento dos supermercados de Concórdia, que estarão abertos apenas até as 12h.

A legislação determina que é necessário que haja um acordo entre os sindicatos de patrões e empregados para que os supermercados funcionem em feriados. Desta vez, o Sindicato dos Comerciários e o Sindilojas chegaram a um acordo para abrir as portas dos estabelecimentos somente até o meio-dia do próximo domingo. Os funcionários também vão receber 100% de hora-extra e mais um vale de R$ 20,00.