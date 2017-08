A Fundação Universidade do Contestado abriu inscrições do Processo Seletivo para contratação de Técnicos Administrativos. Há sete vagas para o Campus de Concórdia, com salários que variam de R$ 1.250,06 a R$ 5.061,41 para desempenhar atividades em jornada de trabalho de até 42 horas semanais.

As vagas disponíveis em Concórdia são para advogado, analista de Comunicação e Marketing Administrativo, assistente de Informática I, auxiliar Administrativo, auxiliar Financeiro, auxiliar de Laboratório e auxiliar de Serviços Gerais.

Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 18 de agosto no Campus Concórdia, que fica na Rua Victor Sopelsa, 3000, no Bairro Salete. Os candidatos devem ir ao Setor de Recursos Humanos de segunda a sexta-feira, das 13h às 16:30h ou das 18:30 às 22h

A confirmação da participação será efetiva da após pagamento da taxa no valor de R$ 20,00. Para classificar os inscritos será realizada Prova Objetiva prevista para o dia 29 de agosto de 2017 e Análise de Certificados de Curso Aperfeiçoamento.

Confira o salário de cada cargo:

Advogado / R$ 5.061,41

Analista de Comunicação e Marketing Administrativo / R$ 4.249,66

Assistente de Informática I / R$ 1.773,23

Auxiliar Administrativo / R$ 1.250,06

Auxiliar Financeiro I / R$ 1.250,06

Auxiliar de Laboratório I / R$ 1.250,06

Auxiliar de Serviços Gerais / R$ 1.218,10