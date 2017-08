Cachorra passou mal no fim de semana e há relatos de problemas com outros bichinhos do bairro

Um problema recorrente em Concórdia são as queixas de envenenamento a cães e gatos. Uma moradora do bairro dos Estados, que preferiu não se identificar, relata que a cachorra passou mal no fim de semana e, pelos sintomas apresentados, a principal suspeita é envenenamento. “Percebemos que ela vomitou carne de frango. Aqui na nossa rua há muitas crianças. Já pensou se elas acabarem ingerindo o veneno?”, questiona.

A moradora relata que levou a cachorra ao veterinário e o bichinho já está bem. Ela também vai registrar um boletim de ocorrência. “Conversei com os vizinhos e três relataram a mesma situação. É uma crueldade com esses animais e um perigo para as crianças”, destaca.

A presidente da ONG Com Animal, Sara Dutcwisk, alerta que envenenar animais é crime previsto em lei. Sara orienta que o primeiro passo e levar o animal no veterinário para o tratamento e para obter um laudo. Depois disso, é preciso registrar um boletim de ocorrência na delegacia. A pena para maus tratos aos animais é multa em dinheiro e, dependendo da gravidade do caso, pode haver prisão de três meses a três anos.