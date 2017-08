Um homem teve ferimentos leves após bater com a bicicleta em um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 10h na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Leonel Mosele, em frente a Rua Coberta.

Os bombeiros voluntários atenderam o ciclista no local. Ele foi levado ao Pronto Socorro com ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas no local, o caminhão, com placas de Concórdia, seguia devagar após o sinal ter aberto. A bicicleta descia no sentido contrário quando bateu.

A Polícia Militar esteve no local para orientar o trânsito e levantar as causas do acidente.