Torneio Internacional de Xadrez será no fim do próximo mês

A Edição de 2017 do Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia será nos dias 29 e 30 de setembro e primeiro de outubro. A informação é do Clube Concordiense de Xadrez, entidade promotora do evento. São esperados mais de 100 enxadristas do Brasil e de mais cinco países neste período. Conforme o presidente do Clube Concordiense de Xadrez, Gilmar Durante vários mestres internacionais já estão confirmados, vindos de países como Uruguai, Paraguai, Sérvia, Argentina e do Brasil.