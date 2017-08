Bornhausen e Buligon são os nomes do PSB ao governo do Estado

O PSB de Santa Catarina também estuda a possibilidade de ter candidato a governador ou vice, nas eleições de 2018. Os nomes cogitados são do presidente do partido e deputado federal, Paulinho Bornhausen, e do prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Durante a visita a Concórdia na tarde desta quarta-feira, nove de agosto, o segundo vice-presidente do PSB de Santa Catarina, Odacir Zonta, conversou com o jornalismo da rádio aliança e diz que o partido ganhou bastante representatividade no último pleito.

Odacir Zonta comenta que o PSB está constituindo os diretórios municipais para fazer uma lista previa de candidatos a deputado até o final de setembro. O nome natural para compor a majoritária é o deputado federal Paulinho Bornhausen, mas o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, também pode entrar no jogo. “O Buligon é um grande líder no Estado”, destaca.

Sobre as coligações, Zonta diz que não há encaminhamentos, mas praticamente descarta uma aproximação com o PT. “Há uma carência de líderes, mas nosso grupo não vai coligar com esquerda radical”, afirma.

Nesta semana deverá ocorrer a eleição do diretório municipal do PSB de Concórdia. Idair Piccinin deverá ser reconduzido à presidência.